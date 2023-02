Pietro Angelo Francesco Lombardi: l'importanza della medicina naturale mediterranea

– Il principale obiettivo di ciascun essere umano è quello di vivere meglio.Con la medicina naturale integrata mediterranea il dott. Lombardi contribuisce a migliorare le condizioni di salute per stress, sovrappeso, problemi intestinali, ed altri squilibri legati al cattivo stile di vita

Pubblicità

Taranto, 3 febbraio 2023. Le condizioni di salute rappresentano la maggiore fonte di preoccupazione di ciascun essere umano. Ci sono patologie particolarmente gravi che richiedono l'utilizzo di farmaci per ottenere una piena guarigione,ma questo è dominio dei medici. Ma ci sono anche problemi che contribuiscono a peggiorare la qualità della vita e che possono essere affrontati grazie alla medicina integrata naturale che trova fondamento nella medicina tradizionale mediterranea grazie all'utilizzo di tecniche antichissime,oltre che nell'ausilio di moderni dispositivi elettromedicali.Il punto di partenza è certamente quello di dare consapevolezza al paziente sulla natura e sull'origine del problema fisico o emotivo che lo assilla. Certo, non è un percorso veloce e agevole, visto che sono necessarie diverse sedute, ma i risultati sono eccezionali, soprattutto se riferiti a condizioni di stress psico-fisico, ed a problemi della digestione, oltre che al sovrappeso.

Il percorso (anche se il termine può apparire addirittura riduttivo) consiste essenzialmente nel miglioramento delle proprie abitudini di vita con l'aggiunta transitoria di rimedi naturali.

E' evidente, però, che la materia appare particolarmente complessa e quindi è necessario rivolgersi a chi utilizza al meglio le proprie conoscenze scientifiche per metterle a disposizione del paziente.

E' il caso dell'esperto di medicina naturale integrata dott. Pietro Angelo Francesco Lombardi il quale ha maturato una lunga esperienza nel settore farmaceutico come farmacista (anche in veste di consulente di importanti aziende del settore) per poi dedicarsi proprio alla medicina naturale, arricchendola di sistemi comportamentali e di consigli personalizzati che rappresentano una formula vincente per giungere ai risultati di riequilibrio auspicati.

Con la medicina naturale integrata attuata dal dott. Lombardi la “persona” viene posta al centro attraverso percorsi di ascolto e dispositivi elettromedicali finalizzati a mettere in risalto i disagi e con il chiaro intento di riprendere il proprio tenore di benessere, se non addirittura di migliorare la qualità della propria vita.

Certo, la materia è complessa e non è facile comprendere concretamente i vantaggi a cui si va incontro rivolgendosi ad un esperto di questo livello, ma chi ha già sperimentato i suoi percorsi rappresenta la più concreta testimonianza dell'efficacia dei suoi sistemi di riequilibrio. Ecco perché la medicina integrata naturale continua a far registrare una crescita esponenziale di chi ha deciso di avvalersi di sistemi naturali fondati sulle migliori tradizioni della cultura erboristica mediterranea.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA