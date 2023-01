Pimenta, 'L'Inter è temuta perché non svende giocatori'

ROMA, 30 GEN - "Chi si è mosso meglio sul mercato tra i club italiani? Secondo me il Sassuolo sta facendo benissimo, perché sta lavorando per i giovani. Anche l'Inter fa il mercato alla grande: tutti all'estero hanno paura di loro, perché sanno che i nerazzurri non fanno svendite. Fanno un prezzo e rimangono fermi fino alla fine". Parola della procuratrice sportiva Rafaela Pimenta nel corso della prima edizione del calciomercato tenutasi a Roma (in corso oggi e domani all'Hilton di Fiumicino, a cura di Adicosp e in collaborazione con Lions H Corporate). "Pogba è preoccupato della situazione della Juve? Questa è una domanda per lui, non per il suo agente...", continua Pimenta, che si sofferma sulle difficoltà del calciomercato in Italia: "E' un bacino sempre importante, negli ultimi anni c'è stato meno movimento ma già l'anno scorso l'ho trovato molto soddisfacente. Le squadre ora hanno più responsabilità economico-finanziaria di prima. Le società stanno puntando sui giovani, per far crescere nuovi giocatori e creare nuovo mercato". La sessione invernale non regala quasi mai grandi trasferimenti, quindi "per il momento è un gennaio come gli altri, in cui le squadre si tanno riorganizzando, ci prepariamo soprattutto per luglio", conclude la manager brasiliana, che sogna sempre, lo ha detto più volte ai media del suo paese, di portare Mario Balotelli al Flamengo.

