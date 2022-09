Pioli "Ripartire col piede giusto e con la stessa mentalitá"

Il tecnico del Milan: "Rientra Rebic, De Ketelaere diventerá un campione". MILANO (ITALPRESS) - Stefano Pioli non ha dubbi e non vuole distrazioni. Il ko contro il Napoli dell'ultima uscita, prima della sosta per le Nazionali, deve essere cancellato subito, ritrovando i tre punti giá domani nella trasferta contro l'Empoli e ritrovando la strada per ottenere piú punti possibili nel "troncone di campionato" in scena fino alla pausa per i Mondiali. "Giocheremo 12 partite in 44 giorni. Sono tanti impegni ma non dobbiamo cambiare la nostra mentalitá. Non mi piace parlare di gestione di risorse ed energie. Dobbiamo dare sempre tutto. Cosí abbiamo fatto finora e cosí dobbiamo continuare a fare. Fra ieri e oggi ho visto intensitá, ritmo e qualitá. La squadra sta bene. Ante Rebic sará convocato. Origi sta meglio ma non sará con noi in questa trasferta. Giroud? E' un campione in tutto: sul campo e fuori dal campo. Sta bene e ha grande entusiasmo", ha spiegato il tecnico rossonero, in conferenza stampa. "Le assenze? Siamo un gruppo coeso e forte. Non mi preoccupo per i forfait di Maignan e di Theo Hernandez. Abbiamo giocatori forti per rimpiazzare tutti. L'importante é essere compatti. Noi giochiamo sempre per vincere. Veniamo da una sconfitta e vogliamo ripartire subito col piede giusto. Affrontiamo un avversario temibile ma vogliamo i tre punti. Il sistema difensivo funziona, é mancata solo, in alcune occasioni, un po' di concentrazione", ha detto ancora Pioli. "Dobbiamo riprendere a correre velocemente. Questo troncone di campionato sará molto importante, al fine di ritrovarci a gennaio nella migliore posizione di classifica possibile. Pobega é un giocatore importante per noi: sta crescendo parecchio. Rebic é un calciatore forte, che ci dá fisicitá e profonditá. Per Empoli é con noi, ripeto, ma ancora non é al meglio. De Ketelaere sta continuando a crescere. Diventerá sicuramente un campione: deve continuare a lavorare come sta facendo. Domani schiereró la migliore formazione possibile ma ancora non ho preso alcune decisioni", ha concluso il tecnico del Milan. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 30-Set-22 14:40

