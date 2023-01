"Il Lecce é un avversario temibile, felice per il rinnovo di Bennacer". MILANO (ITALPRESS) - Dopo il "beffardo" pareggio contro la Roma e il ko in Coppa Italia contro il Torino, la parola chiave per il Milan e per Stefano Pioli é "attenzione". "Serve grande attenzione. Fra vincere e perdere le partite la differenza é minima ma per noi deve essere esattamente il contrario", ha detto, in conferenza stampa, il tecnico dei rossoneri. "Negli occhi dei ragazzi, in questi giorni, ho visto determinazione e volontá. Nelle ultime due prestazioni non siamo riusciti a centrare la vittoria al termine di gare che stavamo controllando. C'é grande voglia di imparare dai nostri errori e di fare di piú", ha puntualizzato Pioli. "Le assenze? Il gruppo é forte quando siamo completi. Ci mancano giocatori che oltre a essere forti hanno carisma e leadership. Origi e Kjaer sono recuperati per domani. Rebic viene con noi e potrebbe recuperare per la Supercoppa, gli altri spero che rientreranno presto", ha detto ancora il tecnico del Milan. "Non abbiamo vinto o addirittura abbiamo perso due partite nelle quali eravamo in controllo. Contro la Roma avevamo comandato il gioco per circa 80 minuti, contro il Torino abbiamo fatto 36 tiri verso la porta avversaria ma solo 8 dentro lo specchio. Ci é mancata sempre, in entrambe le occasioni, la luciditá nei metri decisivi e nelle fasi salienti", ha chiarito Pioli. "Il ritiro? Quando c'é qualcosa che non va faccio fatica ad aspettare il giorno dopo per confrortarmi con i ragazzi. Ho preferito parlare subito con i miei giocatori per spiegare cosa e dove migliorare e per far riposare al meglio tutti. Con la Roma avevamo giocato bene, col Torino avevamo fatto la partita giusta fino al 70esimo, ovvero fino a quando eravamo undici contro undici. Poi abbiamo giocato in maniera insufficiente quando eravamo in superioritá numerica", ha spiegato ancora l'allenatore del Milan. Chiusura sugli avversari di domani ("Il Lecce viene da una bella vittoria contro la Lazio. E' una squadra temibile, sono in fiducia e ci metteranno sicuramente in difficoltá") e sul mercato: "Non c'é bisogno di intervenire. Rimango convinto del fatto che l'unico nostro problema é non avere il gruppo al completo in ogni reparto. E' importante il lavoro che sta facendo la societá: sono contento del rinnovo di Bennacer e, in generale, di tutti i rinnovi. Mi auguro che presto arriveranno anche altre simili notizie positive", ha concluso Pioli, alludendo ai prolungamenti di Giroud e di Leao. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 13-Gen-23 15:07

