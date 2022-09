Piramal Pharma nomina Vibha Paul Rishi Non-Executive Director nel proprio Consiglio di amministrazione

- MUMBAI, India, 30 settembre 2022 /PRNewswire/- - Piramal Pharma Limited (PPL) ha annunciato la nomina di Vibha Paul Rishi come membro del Consiglio di amministrazione. La nomina della Sig.ra Rishi si andrà ad aggiungere alla grande varietà di competenze attualmente presenti nel Consiglio di amministrazione di PPL.

La Sig.ra Rishi è una professionista del marketing e ha ricoperto posizioni di leadership a livello globale in termini di branding, strategia, innovazione e capitale umano. Nei settori del marketing e dell'innovazione, è stata associata a PepsiCo, Max India Ltd. e al Future Group. La Sig.ra Rishi attualmente fa parte del Consiglio di Amministrazione di diverse società rinomate, tra cui Tata Chemicals Limited, ICICI Bank Limited, ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, Asian Paints Limited e altre ancora. È inoltre membro del Consiglio di amministrazione della Pratham Education Foundation, una ONG che fornisce istruzione ai bambini svantaggiati in India. È entrata a far parte del Consiglio di amministrazione di PPL, composto da professionisti di alto livello con una significativa esperienza in diversi settori.

Informazioni su Piramal GroupPiramal Group ha partecipazioni in un portafoglio di attività tra cui servizi finanziari (Piramal Enterprises Limited), prodotti farmaceutici (Piramal Pharma Limited) e immobili (Piramal Realty). Con attività in 30 Paesi e presenza del marchio in oltre 100 mercati, il fatturato del gruppo è di circa 1,9 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2022. Guidato dai suoi valori fondamentali, il gruppo persegue una crescita inclusiva, rispettando al contempo pratiche etiche e orientate al valore. Piramal Foundation ha iniziative nel settore della medicina di base, dell'alimentazione, dell'acqua e degli ecosistemi del settore sociale.

Informazioni su Piramal Pharma Ltd. Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso capacità di manufacturing end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione mondiale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), una Contract Development and Manufacturing Organization integrata, Piramal Critical Care (PCC), un'attività Complex Hospital Generics e l'attività India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. PPS offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end attraverso una rete integrata a livello globale di strutture per l'intero ciclo di vita dei farmaci a innovatori e aziende generiche. Il complesso portafoglio di prodotti ospedalieri di PCC comprendono anestetici per inalazione, terapie intratecali per la spasticità e la gestione del dolore, iniettabili per il dolore e anestetici, antiinfettivi iniettabili e altre terapie. Il settore indiano Consumer Healthcare è tra i principali attori in India nel settore dell'autoassistenza, con marchi affermati nel mercato indiano dell'assistenza sanitaria per i consumatori. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell'oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. Nell'ottobre 2020, la società ha ricevuto un investimento di partecipazione al capitale dal Gruppo Carlyle.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web: https://www.piramal.com/piramal-pharma/ | Twitter | LinkedIn

Per le richieste dei media: Rajiv Banerjee Corporate Communications Rajiv.Banerjee@piramal.comPer gli investitori:Gagan Borana Investor Relations Gagan.Borana@piramal.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1911383/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg

