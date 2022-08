PlanetPay365 è Official Value-Added Services Partner del Torino FC

(Roma, 18 agosto 2022) - Il brand multiservizi del gruppo SKS365 farà il suo debutto in campo durante Torino – Lazio in qualità di Match Sponsor.

Roma, 18 agosto 2022 - PlanetPay365 e Torino FC insieme per una partnership speciale in cui si fondono tradizione e innovazione e che legherà le due società per le prossime due stagioni.

A due anni dal lancio sul mercato italiano, la piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment, divisione del gruppo SKS365, prosegue il suo percorso di crescita siglando un accordo con la società granata nella veste di Official Value-Added Services Partner.

Il debutto ufficiale della nuova sinergia avverrà sabato 20 agosto in occasione della partita Torino – Lazio, di cui PlanetPay365 sarà Match Sponsor.

L'accordo strategico con il Torino FC permetterà a PlanetPay365 non solo di aumentare la sua visibilità, ma anche di espandere il proprio business in accordo con la società piemontese. Il brand sarà presente nei led a bordocampo sia nelle partite di Serie A sia in quelle di Coppa Italia, nel backdrop e nello stadio “Filadelfia”.

Inoltre, PlanetPay365 e Torino FC hanno previsto campagne marketing congiunte sul web attraverso newsletter, social media post, contest e banner sul sito della società per coinvolgere in maniera sempre più attiva i tifosi della squadra granata.

"La partnership con il Torino rafforza la nostra presenza in Serie A e ci rende particolarmente orgogliosi, perché si tratta di una squadra leggendaria che non solo ha fatto la storia del calcio italiano, ma che può contare su una fan base di tifosi particolarmente solida ed entusiasta", ha dichiarato Troy Cox Chief Commercial Officer di SKS365. "L'accordo ci consentirà di utilizzare al massimo la natura 'interattiva' della nostra offerta: insieme al Torino, saremo impegnati in attività di engagement congiunte, con l'obiettivo di accrescere il livello di entertainmentsportivo e di rendere ancora più unica e originale l'esperienza dei tifosi”.

“Siamo contenti di accogliere PlanetPay365 all'interno della nostra famiglia di partner”, ha commentato Lorenzo Barale, direttore commerciale del Torino FC. “Questa collaborazione, che partirà ufficialmente in occasione del nostro esordio stagionale in casa in serie A contro la Lazio, porterà a breve tanti vantaggi per i nostri tifosi, che avranno dunque la possibilità di accedere a servizi a valore aggiunto pensati per loro”.

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, la società controllata dal gruppo SKS365 dedicata ai progetti e servizi a valore aggiunto. L'azienda svilupperà e lancerà nel mercato ulteriori soluzioni innovative.

