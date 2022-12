Planetwin365.news e "Operazione Nostalgia" ufficializzano la partnership per il prosieguo della stagione 2022/23

Il portale di informazione sportiva collaborerà in esclusiva con la storica community per una serie di iniziative speciali dedicate ai tifosi. Si parte con la seconda fase dei Mondiali: protagonisti d'eccezione saranno Gianluca Zambrotta, Diego Milito, Sebastien Frey e Marco Amelia

Roma, 2 dicembre 2022 – Tre momenti speciali per avvicinare sempre più i tifosi ai loro idoli del mondo del calcio durante la seconda parte della stagione 2022/23. Scatta ufficialmente oggi la partnership tra Planetwin365.news, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di SKS365 Group, e Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio. Una collaborazione esclusiva che comprenderà tutti i maggiori tornei - dal Mondiale alla Champions League - e che culminerà con il raduno di Operazione Nostalgia in programma il prossimo giugno.

Primo passo della sinergia sarà “mONdial Planet”, il programma di infotainment dedicato alla fase clou dei Mondiali di Calcio per far vivere le emozioni di Qatar 2022 attraverso gli occhi delle leggende del calcio. A partire da stasera, sul canale Instagram di Planetwin365.news, Gianluca Zambrotta, Diego Milito, Sebastien Frey e Marco Amelia commenteranno live le partite di giornata, le squadre e i protagonisti della corsa al titolo più ambito. In tutto saranno otto gli appuntamenti dedicati agli appassionati di calcio, a chiusura delle giornate più importanti del torneo.

Oltre ai quattro campioni del passato recente, è prevista, in alcune puntate, anche la partecipazione di Sportitalia - che arricchirà le dirette con dati, retroscena e ultime news dal Qatar - e l'intervento di Gol Disegnati, brand di tendenza specializzato nel content creation illustrato dei gol, che sta già collaborando con Planetwin365.news per il contest “Gol of Fame” sulle reti che hanno fatto la storia dei Mondiali.

Al programma di dirette si affiancherà poi un piano editoriale, che vedrà Operazione Nostalgia intervenire con articoli e approfondimenti su Planetwin365.news per aumentare l'engagement degli utenti. Il progetto riserverà ulteriori sorprese nel prosieguo della stagione, con altri ospiti e contenuti speciali dedicati agli appassionati di calcio.

Planetwin365.news è un prodotto editoriale realizzato dal gruppo SKS365, uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584)

