Pnrr: Draghi, 'centreremo più alto numero obiettivi prima di cambio governo'

Roma, 24 ago. "Le erogazioni dei finanziamenti del Pnrr dipendono dalla valutazione che la Commissione fa del Piano e della sua attuazione, dipende quindi dalla capacità di realizzare le politiche innovative nei tempi stabiliti come fatto finora: abbiamo conseguito tutti gli obiettivi" delle prime due scadenze e "ora siamo al lavoro per raggiungere il più alto numero possibile di obiettivi prima del cambio di governo". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al Meeting di Rimini. Il presidente del Consiglio, nel suo lungo intervento, ha rimarcato come il "Pnrr è una prova essenziale per la nostra credibilità".

