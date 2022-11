Pnrr, Fitto "Ci stiamo confrontando, vedremo eventuali modifiche"

ROMA (ITALPRESS) - Sul Pnrr "ci stiamo confrontando. Come noto, dopo la riunione della cabina di regia abbiamo avviato una fase di confronto specifico con le associazioni di categoria e le parti sociali. Adesso interverremo nel merito e ci sará un confronto ulteriore su proposte specifiche". Cosí Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, a margine del XX Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione di Coldiretti. "Siamo al lavoro da un mese, abbiamo individuato un metodo di lavoro e da lí é partito il confronto, stiamo monitorando dal punto di vista tecnico. I prossimi giorni individueremo eventuali modifiche, sempre sulla base del confronto con la Commissione europea. Il Piano - ricorda Fitto - é stato programmato per dare una risposta alla pandemia, é precendente allo scoppio della guerra russo-ucraina. Come noto le conseguenze del conflitto, come l'aumento del costo delle materie prime, rappresentano un problema che va calato all'interno all'interno del Pnrr insieme ad una nuova programmazione importante del Repower Eu sul tema dell'approvigionamento staretgico energetico che é uno strumento che va inserito che va inserito con il Pnrr sul quale il Parlamento Ue si é appena espresso. A dicembre-gennaio si completerá questo iter e sará un nuovo strumento sul quale ci confronteremo", conclude. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xb1/ads/red 25-Nov-22 15:36

