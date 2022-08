Pnrr: Garofoli, 'fiduciosi su obiettivi da centrare, in dote a governo che verrà'

Roma, 22 ago. Sul Pnrr "c'e stato un impegno fortissimo, di tutti i livelli istituzionali. Dove siamo? Stiamo rispettando i termini e il cronoprogramma, c'è una verifica semestrale" della "Commissione e degli organismi europei e noi oggi siamo perfettamente in linea con gli obiettivi. Siamo assai fiduciosi sugli obiettivi di giugno 2022" ma anche su quelli "di dicembre: il governo sta lavorando e continuerà a lavorare sui 55 obiettivi" da centrare entro fine anno "per mettere il governo che verrà in condizioni di sicurezza". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli intervenendo al Meeting di Rimini.

Pubblicità

All'esecutivo che uscirà dopo l'appuntamento delle urne, fissato al 25 settembre, "affideremo una ricognizione puntuale, affinché possa portare avanti un progetto vitale per le donne, i giovani, le aziende, i territori, vitale per il nostro paese. Il Pnrr può essere letto in vari modi, ma una chiave di lettura che io ho sempre adottato è che mira a colmare i diversi divari" che contraddistinguono la "realtà che viviamo".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA