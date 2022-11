Pnrr: Meloni a cabina regia, 'è priorità, approccio pragmatico e non ideologico'

Roma, 8 nov. "Chiedo a tutti di essere sempre presenti alle riunioni. Queste sono materie che vanno affrontate con approccio pragmatico e non ideologico. Ora comincia il lavoro più difficile. Occorre fare uno sforzo ulteriore, è importante che ognuno prenda il Pnrr come priorità. Questa cabina di regia sarà convocata in maniera cadenzata, dobbiamo monitorare costantemente i risultati". Così, a quanto si apprende, il premier Giorgia Meloni nel corso della cabina di regia sul Pnrr convocata nel pomeriggio a Palazzo Chigi.

