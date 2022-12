Pnrr: Meloni, 'eredità importante se non si perde opportunità, molto da lavorare'

Roma, 5 dic. "Il Pnrr è un'eredità importante ma se quelle opportunità non vanno perse" e per questo "il governo ha deciso di riattivare la cabina di regia per monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi in modo rapido, efficace e coeso coinvolgendo tutti gli attori in campo", comprese "le parti sociali". Così il premier Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento a 'L'Italia delle Regioni'.

"Credo ci sarà molto, molto da lavorare - ha rimarcato - ma anche modo di lavorare insieme nelle prossime settimane. Le risorse e gli obiettivi non devono correre su un binario indipendente ma complementare, con interventi previsti da altre politiche nazionali".

