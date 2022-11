Roma, 8 nov. Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza rappresenta la principale sfida che il Governo dovrà affrontare nei prossimi anni. È un'occasione per l'Italia e non va sprecata: ogni euro va speso bene e deve essere utile per sostenere la crescita economica, lo sviluppo e l'ammodernamento della Nazione. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, durante la riunione sul Recovery plan in corso a Palazzo Chigi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA