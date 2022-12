Roma, 29 dic Per il Pnnr "l'altra cosa importante è semplificare, in Italia c'è storicamente una difficoltà a spendere risorse. Anche la riforma del codice degli appalti è fondamentale in questo senso, per fare in modo che queste risorse siano spese. Non è facile, è un lavoro molto complesso, la questione cui stiamo dedicando più tempo, ma è una occasione, dandoci priorità strategiche". Lo ha detto Giorgia Meloni.

