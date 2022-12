Pnrr: Meloni, 'scambio pratiche migliori tra Regioni o rischio aumenti gap'

Roma, 5 dic. "Abbiamo visto regioni che, durante la programmazione, hanno saputo implementare bene gli investimenti previsti, altre che non hanno centrato questo obiettivo, e questo rischia di aumentare il divario tra regioni più ricche e poveri: un dato sottolineato dalla stessa Commissione europea. E' un aspetto su cui occorre lavorare, favorendo lo scambio delle pratiche migliori, mettendo in campo una strategia condivisa e un coordinamento di medio e lungo termine". Così il premier Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento a 'L'Italia delle Regioni'.

