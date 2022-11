Pnrr: Messina (Intesa Sp), 'la più grande opportunità per realizzare balzo economia'

Milano, 28 nov. "Il Pnrr rappresenta la più grande opportunità per l'Italia di realizzare un vero balzo dell'economia e avviare un percorso di crescita sostenibile e trasformazione strutturale sul sistema economico". Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, intervenendo in videocollegamento all'evento 'Lombardia 2030'che si è tenuto al Pirelli Hangar Bicocca di Milano.

"Ritengo -spiega Messina- che le regioni possano svolgere un ruolo cruciale valorizzando le risorse del Pnrr, dal momento che hanno la possibilità di utilizzarle verso l'economia locale, fermi restando gli indirizzi comunitari, di individuare i settori merceologici prioritari per il territorio e agire con effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche attraverso una stretta collaborazione con il sistema bancario".

In particolare la Lombardia, sottolinea, è "il centro economico e finanziario dell'Italia e, in prospettiva, rappresenta uno straordinario volano per tutta l'economia italiana; attraverso il meccanismo delle filiere garantisce la crescita anche nelle altre regioni italiane. Noi, come banca, abbiamo un posizionamento veramente importante nella regione: siamo oltre i 200 miliardi di euro di attività finanziarie con una quota di mercato che sfiora il 30% e 100 miliardi di impieghi con quasi il 25% di quote di mercato. Le dimensioni della Lombardia sono tali da trascinare l'intero Paese: il Pil lombardo ha addirittura sfiorato i 400 miliardi di euro, prossimo a quanto espresso da Paesi come Irlanda, Norvegia, Austria e superiore ai valori registrati in Danimarca e Finlandia. Possiamo quindi tranquillamente affermare che la regione Lombardia rappresenta uno dei più importanti motori di crescita per l'Italia e sono convinto che lavoreremo tutti insieme per il bene di questa regione e dell'intero Paese e che questa regione e l'Italia potranno sempre contare sulla forza e sul supporto di Intesa Sanpaolo e delle sue centomila persone".

