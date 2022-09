Pnrr: P.Chigi, 'Italia domani si fa insieme', nuovo spot approda su tv, radio e social

Roma, 6 set. Prende il via la nuova campagna su Italia Domani/Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dalle ore 08 di domani parte una campagna articolata in uno spot generalista (https://youtu.be/5NYPTQ6obCE) cui seguiranno 6 spot tematici dedicati alle singole missioni del Piano: il claim della campagna, che andrà in onda su tv-canali social-radio-canali partner, è 'Italia Domani si fa insieme'.

Lo spot, della durata di mezzo minuto, ricorda ai cittadini e agli Enti territoriali come restare costantemente informati e proseguire nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le cui misure sono entrate nel vivo e sono soggette a scadenza. Lo spot fa parte di una campagna di comunicazione che intende spiegare in maniera chiara ed efficace le trasformazioni promosse dal Pnrr. La linea grafica sarà messa a disposizione di tutti soggetti attuatori come 'visual identity' per i progetti di comunicazione sul territorio.

Al riguardo, spiega una nota di Palazzo Chigi, "è in corso una collaborazione con gli enti locali per promuovere una comunicazione coerente e riconoscibile circa la realizzazione dei progetti e l'avanzamento delle riforme, in un'ottica di trasparenza e condivisione con l'opinione pubblica. Per questo il rapporto con il territorio è essenziale per illustrare i cambiamenti in corso. È dunque prevista una linea grafica comune (dalla cartellonistica sui cantieri ai social, dai kit informativi ai dossier per la stampa) e nelle prossime settimane saranno organizzati eventi e incontri in luoghi-simbolo dei progetti PNRR, con la partecipazione di esponenti delle Amministrazioni centrali. Perché il PNRR è un'impresa che coinvolge l'intero Paese e ha bisogno dell'impegno e della creatività di tutti".

