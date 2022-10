Pnrr: Pd Senato, 'rivedere criteri ripartizione fondi per rigenerazione urbana'

Roma, 24 ott. "Come avevamo già segnalato nei mesi scorsi, c'è qualcosa di profondamente sbagliato, e di nettamente discriminatorio nei confronti dei comuni sotto i 15 mila abitanti situati nel Centro e nel Nord del Paese, nei criteri con i quali vengono ripartiti i fondi per i progetti di rigenerazione urbana legati al Pnrr”. A sostenerlo sono i senatori del Pd Dario Parrini e Alessandro Alfieri, che hanno deciso di depositare in proposito un'interrogazione rivolta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e a Raffaele Fitto ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr.

“Riprova di quanto sosteniamo – continuano i senatori – è l'ultimo decreto del 19 ottobre a firma del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale. I 300 milioni a disposizione per questa tranche di finanziamenti sono andati a comuni appartenenti a sole cinque regioni. Completamente a bocca asciutta tutti gli altri, a titolo di esempio sono cadute nel vuoto 697 istanze di comuni della Lombardia, 620 in Piemonte, 439 in Veneto e 322 in Toscana. Si tratta di una ingiustificabile iniquità”.

I due senatori concludono l'interrogazione avanzando al nuovo governo due precise richieste: ‘che, alla luce di queste clamorose esclusioni, vengano stanziate ulteriori risorse da attribuire esclusivamente ai comuni con meno di 15 mila abitanti tagliati fuori dal decreto del 19 ottobre; e che venga effettuata, come più volte prospettato anche dall'Anci, una modifica dei criteri di selezione dei progetti presentati dai comuni, sostituendo l'attuale indice Ivsm con un indice più in grado di fotografare la reale situazione socioeconomica dei singoli territori'.

