Pnrr: Von der Leyen 'loda' Italia su obiettivi raggiunti a fine anno

Roma, 9 gen. Grande soddisfazione per i 55 obiettivi del Pnrr raggiunti a fine anno sarebbe stata espressa dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante l'incontro di oggi a Palazzo Chigi con il premier Giorgia Meloni. C'era grande preoccupazione, a fine anno, attorno ai target fissati per l'Italia al 31 dicembre, superata dal lavoro che Roma ha messo a segno, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos riportando alcuni dettagli dell'incontro. Da Von der Leyen è stata ribadita la piena disponibilità a collaborare in fase di implementazione del Piano, con un ascolto attento anche sul tema del Repower Eu.

