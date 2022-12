Politica: La Russa, 'Renzi era un parvenu della Sinistra e Salvini fischiava inno nazionale'

Catania, 3 dic. "Renzi era un parvenu della Sinistra, non c'entrava nulla con la Sinistra, come Salvini non c'entrava niente con un progetto italiano, perché il suo era un progetto localistico". Lo ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo alla Festa Tricolore di Fratelli d'Italia a Catania. "Noi, a differenza loro, abbiamo punti di riferimenti precisi, siamo un partito al quale teniamo molto e abbiamo una leader che è figlia delle nostre idee - dice - Se Renzi va a comandare il partito ex comunista e Salvini va a formare un partito nazionale che fischiava l'inno nazionale, noi abbiamo una leader figlia delle nostre idee e sono idee chiare, uno zoccolo duro fatto di cuore che non morirà".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA