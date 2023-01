Polizza auto: alla scoperta delle assicurazioni smart di Verti

Milano, gennaio 2023 – Le innovazioni tecnologiche, che negli ultimi tempi hanno interessato il settore assicurativo, hanno contribuito alla nascita del cosiddetto insurtech, un fenomeno originato dal connubio tra l'insurance e la technology che, in breve tempo, ha reso le polizze auto accessibili tramite canali digitali.

Pubblicità

Una delle società ad aver fatto della digitalizzazione il suo principale canale di sviluppo è Verti, la realtà che oggi dà accesso ad assicurazioni auto smart, con un preventivo online estremamente immediato.

Verti: l'approccio digitale che rende le polizze auto smart

Verti è la compagnia assicurativa dinamica e innovativa, pensata per rispondere efficacemente a tutte le nuove esigenze in fatto di mobilità. Controllata dal gruppo MAPFRE – la più grande multinazionale assicurativa spagnola, con oltre 34.000 dipendenti distribuiti in tutto il mondo – la società si distingue da sempre per la sua impronta digitale: un modus operandi che oggi si consolida in un'offerta all'avanguardia e nella possibilità di formulare un preventivo online di una RC auto in 15 secondi.

Il merito va a una piattaforma online innovativa, capace di rispondere ai più attuali canoni della digitalizzazione in fatto di velocità, efficienza e standard tecnologici: difatti, per ottenere un preventivo RC auto personalizzato basta semplicemente andare sul sito ufficiale di Verti, inserire la targa del veicolo e la data di nascita del proprietario nell'apposito form online e lasciarsi guidare dai risultati di ricerca.

L'account online my Verti permette, infatti, di avere sempre sotto controllo dettagli come la decorrenza del contratto e la data di scadenza, con l'ulteriore vantaggio di poter visualizzare la proposta di rinnovo che la società invia a tutti i clienti un mese prima del concludersi della polizza.

In aggiunta, in caso di incidente, l'area personale my Verti offre la possibilità di aprire la pratica per un sinistro, controllare lo stato di avanzamento delle richieste già prese in carico ed eventualmente avere i riferimenti del perito incaricato dalla società di occuparsi del caso: il tutto in modo smart e veloce, ma soprattutto in perfetta autonomia.

Vantaggi di una polizza RC auto smart Verti

La fase di preventivo e sottoscrizione veloce, completamente digitale e a portata di click è solo uno dei benefici connessi alle polizze RCA smart di Verti. A tutto questo si aggiungere infatti una proposta dal costo vantaggioso, riconosciuta anche dall'Istituto Tedesco Qualità e finanza, che nel 2021 ha attestato la convenienza delle polizze auto Verti con il premio Ottime Tariffe.

L'altro grande vantaggio è legato alla possibilità di ottenere sempre una polizza auto con un preventivo personalizzato, che tiene conto della storia del veicolo, dei dati del sottoscrittore e che, all'occorrenza, può avvalersi anche di tutta una serie di garanzie accessorie, fondamentali per rendere la polizza più attinente alle specifiche esigenze. Tra queste furto e incendio, atti vandalici, tutela giudiziaria ed eventi naturali, comprese la polizza cristalli, collisione e kasko, infortuni conducente e assistenza stradale.

Naturalmente, forte della solidità di un gruppo leader mondiale nel ramo delle soluzioni assicurative, Verti è in grado di formulare sempre prodotti affidabili e dalla massima qualità. Inoltre, in caso di dubbi o domande sulle polizze RC auto o sui servizi a esse associate, la società mette a disposizione un customer care all'avanguardia, composto esclusivamente da consulenti assicurativi con una vasta esperienza nel settore insurance.

Per maggiori informazioni

Milano

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl per Ciaodino

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA