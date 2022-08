Messina, 29 ago. "Il Ponte di Messina secondo me è necessario, è una grande opportunità, una grande opera. La nostra è una civiltà che costruiva ponti in dieci giorni, duemila anni fa, non si capisce perché ora ci mettiamo diecimila anni...". Così Giorgia Meloni parlando a Messina della costruzione del Ponte sullo Stretto.

