Ponte Morandi: Bergamini, 'guardare a futuro senza dimenticare passato'

Roma, 14 ago. “Sbigottimento e dolore. Erano questi i sentimenti di tutti gli italiani davanti alle immagini e alle notizie che arrivavano da Genova quel 14 agosto di 4 anni fa. Una tragedia in cui persero la vita 43 persone. Da quel giorno abbiamo vigilato, con ancora più vigore, sulla inderogabilità della ricostruzione in sicurezza, non soltanto del Ponte Morandi, ma di tutte le infrastrutture del Paese. Dalla sofferenza e dal dolore abbiamo saputo costruire un modello virtuoso di efficienza che abbiamo messo al centro del grande Piano nazionale di ripresa e resilienza. Uno sguardo al futuro senza mai dimenticare il passato”. Lo afferma Deborah Bergamini, deputata di Fi e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.

