Ponte Morandi: Casellati, 'monito da non dimenticare, modello Genova esempio virtuoso'

Roma, 14 ago. Il crollo del Ponte Morandi è una metafora dolorosa delle fragilità infrastrutturali del nostro Paese, un monito che l'Italia non potrà mai dimenticare. Le 43 vittime, la sofferenza dei loro cari e i disagi degli sfollati rimarranno per sempre impressi nella nostra memoria, così come la reazione dei genovesi, la ricostruzione e la rinascita di un'intera città. Il modello Genova è un esempio virtuoso per l'intero Paese". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA