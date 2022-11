Ponte: Salvini, più dicono no più mi danno forza per farlo

PALERMO, 16 NOV - "Più mi dicono che il ponte sullo Stretto non si può fare, più mi danno la voglia e la forza per farlo". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videoconferenza nel webinar dell'Università degli Studi di Messina sul tema del Ponte. "Fa piacere sapere che le forze universitarie, sociali e culturali, ci metteranno un loro mattoncino, affinché i lavori partano - ha aggiunto il ministro - Conto di tornare presto a Messina e a Reggio Calabria, però portando progetti, novità, finanziamenti e lavoro, perché i dati dicono che, aldilà delle decine di migliaia di posti di lavoro che questa infrastruttura eccezionale potrà creare, io penso che sarà per l'Italia uno dei maggiori volani di immagine per i prossimi anni. Se facciamo squadra - ha concluso Salvini - penso che dopo 54 anni si potrà finalmente posare la prima pietra di un'opera che lascerà traccia nella storia".

