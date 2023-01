Ponte sullo Stretto, Berlusconi "Nei prossimi mesi apriremo cantieri"

ROMA (ITALPRESS) - "I nostri governi di centrodestra hanno certamente reso l'Italia piú moderna ed efficiente. All'ambientalismo ideologico della sinistra, ai propositi di decrescita infelice del Movimento 5 Stelle, che avrebbe voluto un'Italia senza piú industria, abbiamo risposto con progetti e opere che oggi consentono ai nostri cittadini di viaggiare comodamente e rapidamente da una parte all'altra del Paese, a milioni di turisti di visitare il nostro paese ogni anno, alle nostre imprese di trasportare e consegnare i loro prodotti in poche ore". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un suo messaggio su Instagram. "Negli anni in cui sono stato presidente del Consiglio abbiamo inaugurato centinaia di opere pubbliche. Abbiamo ad esempio realizzato il Mose, un'opera avveniristica che anche in queste ore ha salvato nuovamente Venezia dall'acqua alta, da danni che sarebbero stati ingenti e costosissimi. Senza opere pubbliche non ci puó essere sviluppo - ha aggiunto -. Infine apriremo i cantieri del Ponte di Messina, grande opera che riteniamo indispensabile, nei prossimi mesi".(ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it trl/red 21-Gen-23 11:01

