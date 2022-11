Premi Ussi Sardegna, Pagine Sì! Spa ospite con calciocasteddu.it

(Cagliari, 22 novembre 2022) - A Pula la consegna dei premi agli atleti sardi e nazionali che si sono distinti nel biennio 2021/2022. Al Presidente USSI Sardegna Paolo Mastino il riconoscimento di Pagine Sì! Spa per l'impegno nell'inclusione giovanile

Pubblicità

Cagliari, 22 novembre 2022. Si è tenuta al teatro comunale Maria Carta di Pula la consegna dei Premi Ussi Sardegna per il biennio 2021-2022. Anche quest'anno, l'evento annuale di premiazione degli atleti sardi e nazionali scelti dalla sede regionale dell'Unione della Stampa Sportiva Italiana, il sindacato dei giornalisti sportivi, si è svolta all'insegna della partecipazione e della passione per lo sport, con tema dedicato contro le discriminazioni. Sono stati premiati più di 30 atleti protagonisti di gesta sportive dall'alto valore aggiunto, tra i quali il campione d'Europa con la nazionale italiana di calcio Salvatore Sirigu, la velocista del team di atletica Dalia Kaddari e il pugile Patrick Cappai. All'evento, presenti i vertici aziendali di Pagine Sì! Spa, digital company nazionale attiva nella comunicazione integrata e fortemente legata al mondo dello sport tramite i portali del network Tifosi in Rete. Il Presidente di Pagine Sì! Spa, Sauro Pellerucci, ha premiato il Presidente dell'Ussi Sardegna Paolo Mastino per l'impegno all'inclusione e alla formazione giovanile. “Con il nostro network Tifosi in Rete, realizzato ad hoc per il mondo del calcio, proponiamo un giornalismo sportivo che non mette in contrapposizione i tifosi e che permette loro di dialogare attraverso la nostra piattaforma”, racconta Sauro Pellerucci. “Vista l'attività sull'inclusione giovanile portata avanti da Paolo Mastino — prosegue il Presidente di Pagine Sì! Spa — siamo felici di premiarlo per il continuo e proficuo lavoro giornalistico di formazione e comunicazione su un tema a noi particolarmente caro”. Con il network Tifosi in Rete, che oggi conta ben 26 portali, Pagine Sì! Spa è presente con siti d'informazione

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA