Premi: va a Gavi del Barcellona il Golden Boy 2022

ROMA, 21 OTT - Pablo Gavi del Barcellona è il Golden Boy 2022. Il vincitore del premio istituito da Tuttosport, grazie all'idea del giornalista Massimo Franchi, per il miglior calciatore U.21 protagonista in un club europeo è stato annunciato nella sala Basile dell'hotel Villa Igiea di Palermo. La cerimonia degli European Golden Boy Awards si terrà il 7 novembre a Torino alle Officine Grandi Riparazioni. Gavi sale sul trono del 'miglior giovane' dopo il compagno in blaugrana Pedri e nell'albo d'oro segue Haaland, De Ligt, Mbappé, Sterling, Pogba, Isco, Messi, Aguero, Rooney e Fabregas. Ad assegnare il Golden Boy è una giuria di 50 giornalisti internazionali delle maggiori testate sportive, che hanno designato quale miglior giovane italiano Fabio Miretti, della Juventus. Il 7 novembre saranno consegnati anche altri premi. Una giuria di leggende, composta dal 2021 da Emilio Butragueno, Edwin Van Der Sar, Stephane Chapuisat, Hristo Stoichkov, Lothar Matthaus, Samuel Eto'o, Andriy Shevchenko, Pavel Nedved, Luca Toni, Juan Sebastian Veron, Lina Souloukou, Alessandro Costacurta, Manuel Rui Costa e Diana Langes Swarovski, ha assegnato i Golden Player Man, Golden Player Woman, Best European President e Best European Manager. I vincitori dei primi due riconoscimenti sono gli stessi del Pallone d'Oro, Karim Benzema del Real Madrid e Alexia Putellas del Barcellona. Il miglior presidente è Florentino Perez del Real, Paolo Maldini del Milan è il miglior dirigente. Fra i premi che saranno consegnati ci sono anche quelli assegnati da Tuttosport: al procuratore Rafaela Pimenta andrà il Best European Player's Agent, a Jule Brand la Golden Girl Absolute Best, ad Andriy Shevchenko il Golden Boy Career Award, a Nicole Arcangeli la Best Italian Golden Girl. E ancora la Targa Scirea per il Fair Play a Giorgio Chiellini, mentre la Targa Pozzo sarà assegnata a Carlo Ancelotti e José Mourinho.

