Premier: Klopp, col Newcastle è gara decisiva per la Champions

ROMA, 17 FEB - Jurgen Klopp chiede al Liverpool di dare tutto per vincere il "decisivo" scontro di sabato a Newcastle, forse l'ultimo treno per i Reds per riuscire a centrare in campionato la qualificazione alla prossima Champions League. La sua squadra languisce al nono posto in classifica, a nove punti dal Newcastle che è quarto ma ha giocato una partita in più, e dopo la vittoria nel derby con l'Everton non può fare altro che puntare ancora ai tre punti. "È una partita decisiva. Se vogliamo fare qualcosa in questa stagione dobbiamo inseguire e raggiungere le squadre davanti a noi in classifica - ha detto il tedesco in conferenza stampa -. Newcastle è una trasferta difficile per noi, speriamo di poter costruire qualcosa basandoci sulla bella prestazione di lunedì nel derby". Klopp conta di avere a disposizione anche il centrale Virgil Van Dijk, fermo da inizio gennaio e schierato in panchina con l'Everton. "Ieri sembrava assolutamente pronto, dopo l'ultimo allenamento prenderemo una decisione", ha spiegato. Una vittoria sulle Magpies avrebbe anche un'enorme importanza per il Liverpool, che ha in vista la sfida con il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League.

