Prezzi elevati auto elettriche frenano il mercato in Italia

ROMA, 19 FEB - Le auto elettriche costano sensibilmente di più rispetto a quelle a benzina, e anche i costi di riparazione in caso di incidente sono più elevati. Per un "pieno", però, si spende meno della metà rispetto alla benzina, ma consente di percorrere meno km. I dati vengono forniti oggi dalle associazioni dei consumatori e da quelle dei carrozzieri, che fanno i conti dopo lo stop alle auto inquinanti disposto dall'Ue a partire dal 2035. Per acquistare una citycar alimentata a benzina la spesa media, secondo una indagine del Codacons, è compresa oggi tra 14.750 euro e i 16.800 euro; per una utilitaria si spendono dai 16.870 ai 27.300 euro. Per le stesse tipologie di auto, ma con alimentazione elettrica, la spesa si impenna dai 23mila agli oltre 30mila euro per le citycar, e tra 30mila e 37mila euro una utilitaria, fino ai 200mila euro di una vettura elettrica di lusso o un'auto sportiva. Assoutenti fa invece notare le differenze di costo sul fronte delle ricariche delle auto elettriche. "Un "pieno" di energia ad un'auto elettrica presso le colonnine installate sul territorio costa oggi in media tra i 19 e i 39 euro, a seconda della velocità di ricarica e del gestore scelto, e consente di percorrere tra i 240 e i 320 km. Un pieno di benzina da 50 litri costa oggi circa 93 euro ma consente di percorrere più del doppio di strada: tra i 650 e i 750 km". Infine Federcarrozzieri, l'associazione delle carrozzerie italiane, sottolinea come oggi riparare una vettura elettrica di nuova generazione possa costare "anche il 46% in più rispetto ad una auto a benzina" a causa dei maggiori costi per ricambi, manodopera, materiali di consumo (vernici e correlati), costi complementari. Prendendo ad esempio due autovetture della stessa marca (Volkswagen), una alimentata a benzina (Golf MY 2020) e una elettrica (ID.3) che hanno subito danni da impatto frontale, Federcarrozzieri rileva come nel primo caso la spesa per la riparazione ammonti a circa 5.298 euro. A parità di danno, per l'auto elettrica la spesa sale a 7.732 euro, per via di procedure di riparazione più lunghe e complesse e dei maggiori costi per pezzi di ricambio ed elettronica.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA