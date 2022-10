Promofarma accompagna le farmacie italiane nei processi di innovazione del rapporto con i pazienti

La digitalizzazione

Pubblicità

Roma, 14 ottobre 2022. Il rapporto tra il cittadino e la Sanità si sta modificando in maniera significativa, proprio in considerazione del cambiamento degli stili di vita e dell'invecchiamento della popolazione. La pandemia ha evidenziato come la digitalizzazione abbia rappresentato un fattore abilitante per l'accesso ai servizi sanitari in un momento in cui bisognava limitare i contatti.

In questo percorso di innovazione, le strutture farmaceutiche sul territorio, che rappresentano un'eccellenza italiana, giocano un ruolo fondamentale. Ne abbiamo parlato con i massimi esponenti di Promofarma, la società che fino ad oggi ha progettato e erogato i servizi più innovativi adoperati da Federfarma, il sindacato di settore che cura gli interessi di oltre 18mila farmacie, ovvero il 95 percento di tutte le strutture italiane, e che ha compiuto un salto importante e continua ad investire per mantenere gli standard più evoluti.

“Recentemente abbiamo avviato un processo che rappresenta un vero e proprio cambio di rotta per quanto riguarda la natura della nostra azienda”, racconta Fabrizio Zenobii, Amministratore Delegato pro tempore di Promofarma. “Il nostro obiettivo è quello di andare oltre la fornitura di servizi alla Federazione e alle articolazioni territoriali per aprirci, con soluzioni accessibili e innovative, alle farmacie dislocate sul territorio e a tutti i cittadini che vi si recano ogni giorno. Per fare questo, abbiamo reso disponibile un ecosistema di soluzioni tecnologiche innovativea cui le farmacie possono attingere per migliorare i loro servizi (a partire dalla fatturazione elettronica, fino alla gestione degli ordini elettronici dalle Pubbliche Amministrazioni, all'invio dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, per passare agli screening epidemiologici) e facilitare il rapporto con il paziente. In un momento in cui l'omogeneità è fondamentale per il Sistema Sanitario nazionale, Promofarma ha avviato l'innovazione di alcuni processi chiave per la gestione dei datiin modo da porre le basi alle future integrazioni con il Fascicolo Sanitario elettronico e con le nuove infrastrutture previste dal PNRR. In questo modo, vogliamo mettere le farmacie nella condizione di attraversare al meglio le innovazioni che il mondo ci propone, in modo da fornire ai cittadini un servizio sempre più efficiente, inclusivoe capace di andare incontro a tutte le loro necessità. Solo attraverso questo processo possiamo far crescere la nostra azienda e, di conseguenza, il nostro impatto positivo sulla popolazione”.

Una risposta efficace alla crisi pandemica

“Questa così facile fruibilità di servizi non fa che migliorare la qualità di vita dei pazienti nell'accesso alle prestazioni offerte dalle farmacie, tra cui, per esempio,diagnostica e vaccinazione”, spiega Nicola Stabile, Presidente del CdA di Promofarma. “La vita dei pazienti e dei loro familiariviene fortemente agevolata nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, ma soprattutto permette di implementare processi di aderenza terapeutica, che è la misura in cui il comportamento di una persona nell'assunzione di farmacie/o nel cambiare stile di vita corrisponde alle raccomandazioni concordate con un operatore sanitario,grazie anche a un sistema di monitoraggio che diventa, grazie a questi servizi digitali, sempre più costante, accogliente e capillare. Quello che tentiamo di fare è creare un insieme di soluzioni al servizio delle farmacie e del cittadino grazie al quale sia più semplice prendere in carico il paziente e seguirlo lungo tutta la terapia farmacologica prescrittagli. Potremo definirlo un sistema a forte “impronta educativa”;la piattaforma DottorFARMA, già qualificata come dispositivo medico, è un chiaro esempio dei servizi che mettiamo a disposizione di cittadini e farmacisti: dall'affiancamento della farmacia al paziente nella gestione della terapia, al monitoraggio della patologia, fino alla possibilità di attivare sessioni di video consulto o di partecipare a screening epidemiologici per valutare la diffusione o l'evoluzione di specifiche patologie.Una piattaforma in continua evoluzione che intende essere la piattaforma di riferimento per innovare il rapporto con il paziente e i suoi familiari o care-giver.

Un'azienda in forte evoluzione

Promofarma diventa, così, una società di servizi sempre più votata alla creazione e all'evoluzione di tutto ciò che occorre alla farmacia dei servizi, e passa dall'essere il braccio armato di un'organizzazione sindacale all'essere la declinazione sul mercato di tutto il parterre di prestazioni che ogni farmacia è in grado di offrire. “Noi rappresentiamo quello che viene definito un soggetto para-istituzionale”, dichiara Mauro Palli, Direttore Generale dell'azienda, “e, in quanto tale, abbiamo la responsabilità di assolvere al meglio ai nostri compiti, agendo sui rapporti con le Amministrazioni Pubbliche e trovando soluzioni per contenere i costi, cosa possibile grazie al percorso di digitalizzazione che abbiamo intrapreso. A questo proposito, Promofarma investe molto del suo tempo nel trovare accordi e convenzioni contrattuali con società terze per mettere servizi all'avanguardia a disposizione degli utenti a prezzi il più possibile accessibili. Non a caso la farmacia italiana è un esempio di efficienza globale e noi siamo orgogliosi di accompagnare questo settore in un processo evolutivo che mira a portare un sensibile vantaggio complessivo collettivo”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA