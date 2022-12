Prosegue il WMF International Roadshow: dopo Praga, Valencia, Vienna, Malta e Breslavia, il 17 dicembre tappa a Salonicco, in Grecia

Dopo un tour autunnale europeo, torna a Salonicco il progetto internazionale del WMF - We Make Future. Previsti speech didattici, momenti di networking e una pitch competition con 15 startup greche. le prime tre classificate voleranno in Italia il 15, 16 e 17 giugno per partecipare al WMF 2023 con i loro progetti innovativi. L'evento greco è sviluppato in collaborazione con CISCO, Camera di Commercio italo-ellenica, Camera di Commercio industria greca e #inEmiliaRomagna. Tra gli ospiti istituzionali presenti, anche l'On. Margaritis Schinas, VicePresidente della Commissione Europea, Commissario Europeo e Coordinatore della Commissione per l'Immigrazione e l'asilo.

Pubblicità

Bologna, 15/12/2022. Il WMF - We Make Future, il più grande Festival sull'Innovazione Digitale del Pianeta, torna in Grecia con il suo International Roadshow per concretizzare la presenza sul territorio, rafforzare il ponte tra gli ecosistemi imprenditoriali dei due paesi e rafforzare la presenza dell'ecosistema tech greco all'interno del network globale di innovatori del Festival.

L'appuntamento, all'interno dei locali di CISCO, è per il 17 dicembre, con speech didattici, momenti di networking tra startup e giurati - tra cui Leonidas Bakouras (General Manager EDA THESSALONIKI-THESSALIA S.A) e Kyriakos Loufakis - e una pitch competition alla quale parteciperanno 15 startup greche. Le prime 3 classificate approderanno in Italia per partecipare al WMF 2023, in programma dal 15 al 17 giugno alla Fiera di Rimini, dove avranno l'occasione di presenziare attraverso le attività offerte in premio dal Festival: accesso allo Startup District, agli incontri B2B con investitori da tutto il mondo e alle pitch session sullo Startup Stage. Tra i partecipanti alla tappa greca del WMF International Roadshow anche l'On. Margaritis Schinas, VicePresidente della Commissione Europea, Commissario Europeo e Coordinatore della Commissione per l'Immigrazione e l'asilo, Nikos Lambrogeorgios (CISCO Hellas), Konstantinos Vaitsas (Deloitte Startup Programme).

Il WMF International Roadshow - realizzato con la collaborazione di #InEmilia-Romagna - è un progetto di cooperazione internazionale, un percorso itinerante che mira alla creazione di una rete globale di innovazione, imprenditorialità innovativa e sostenibile e all'internazionalizzazione del Made in Italy. L'obiettivo dell'evento in Grecia, tappa inaugurale del Roadshow già nel 2021 - è quello di generare un flusso virtuoso di scambio tra i due Paesi, con scouting delle migliori startup locali da parte del WMF.

“Stiamo costruendo un ecosistema di innovazione denominato Innovation Valley, e il WMF International Roadshow è uno degli strumenti fondamentali per realizzarlo” ha spiegato Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF. “Realizziamo questo percorso insieme ai tanti Paesi che prendono parte al Roadshow, come la Grecia che per il secondo anno ospita una delle tappe del percorso che mira a promuovere cooperazione e diffondere la cultura dell'innovazione digitale, per affrontare insieme, attraverso la condivisione di idee e competenze, le sfide globali che ci attendono”.

L'evento in Grecia si svolge con la collaborazione di Camera di Commercio italo-ellenica, Camera di Commercio industria greca.

Un roadshow autunnale tra Europa Centro-orientale e Mediterraneo

L'Europa Centro-orientale e Mediterranea è stata la cornice delle tappe autunnali del WMF International Roadshow, che ha toccato Repubblica Ceca, Polonia, Austria da una parte e, Spagna e Malta dall'altra.

Grazie alla partnership con l'evento Disraptors il WMF International Roadshow è giunto a Praga, l'11 ottobre, con una delegazione di 2 startup selezionate al WMF - Golee e Aerariumchain. Le startup - già vincitrici della Startup Competition del Festival - hanno avuto la possibilità di esporre e di partecipare alla pitch competition il cui primo premio consisteva nella possibilità di volare a San Francisco, USA, per prendere parte alla Startup World Cup. La tappa in Repubblica Ceca ha permesso di rafforzare il network del WMF con gli investitori e imprenditori locali, alcuni dei quali parteciperanno alla prossima edizione del Festival.

A Berlino, il 13 e 14 ottobre, il WMF ha realizzato meeting istituzionali con la facoltà del Politecnico di Berlino e il Ministero dell'Innovazione. Il tour è proseguito poi a Breslavia, in Polonia, all'evento partner Made in Wro dove sono stati promossi incontri tra investitori e startup e dove il WMF ha presentato Nimrod, startup selezionata al Festival che tramite lo sviluppo di auricolari a conduzione ossea permette la traduzioni simultanea di 36 lingue attraverso l'AI.

Il 20 e 21 ottobre, al Wolves Summit di Vienna, il WMF ha premiato circuitmess.com, la startup vincitrice della competizione locale, con un desk al WMF2023 e un pitch nello Startup Stage, l'accesso ai momenti di networking con gli investitori presenti al Festival. La tappa di Valencia, dal 24 al 26 ottobre, ha visto la conferma della partnership con il network Startup Valencia - che organizza il Valencia Digital Summit - e la presenza di 7 startup selezionate dal WMF che hanno esposto nell'area espositiva e presentato il loro progetto imprenditoriale.

Infine, a Malta, dal 16 al 18 novembre, il WMF, forte della partnership con l'evento SIGMA e AIBC Malta, è stato giudice della competition GAMEFI dove sono state giudicate 6 startup del settore gaming tra cui è risultata vincitrice Arena Games.

Un percorso, quello del WMF International Roadshow, che porterà le realtà innovative selezionate all'estero alla Fiera di Rimini, il 15, 16 e 17 giugno, in occasione del WMF2023, Fiera Internazionale di settore.

Link utili

We Make Future - Il più grande Festival sull'Innovazione digitale del Pianeta

Il 15, 16 e 17 giugno 2023 torna l'appuntamento con il WMF - We Make Future. L'edizione

2023, in programma presso la Fiera di Rimini, porterà insieme il meglio dell'innovazione digitale

e sociale, i principali player nazionali e internazionali, startup e investitori, istituzioni, università

ed enti non-profit. Con più di 36.000 presenze da 49 paesi, 300 espositori, oltre 700 speaker e

ospiti internazionali, più di 1.300 tra startup e investitori e oltre 77 stage nel 2022, giunto alla

sua 11ª edizione il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell'innovazione.

L'evento è ideato e prodotto da Search On Media Group

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale con la gestione e il coordinamento di community, supportando attività di condivisione, e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall'esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono successivamente la Business Unit Education, che organizza il WMF e altri eventi formativi, e la piattaforma ibrida.io, che ospita eventi online, ibridi e offline, in modalità personalizzabile e flessibile.

Per informazioni e materiali

Ufficio Stampa WMF: press@wemakefuture.it

Tel.: 0039 051 0951294

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA