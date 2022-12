Protocollo su contratti terziario, a lavoratori 350 euro

ROMA, 13 DIC - Per i circa tre milioni di lavoratori del terziario, della distribuzione moderna organizzata e della cooperazione arrivano 350 euro di una tantum come anticipo sulla vacanza contrattuale per i contratti scaduti. L'accordo ponte prevede anche un primo incremento di 30 euro della paga base, in attesa dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali. L'importo corrisposto sarà di 350 euro lordi - al quarto livello - ed è riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. Verrà riconosciuto in due soluzioni: 200 euro con la retribuzione di gennaio e 150 con quella di marzo

