28 novembre 2022. Sono diverse le iniziative che si sono susseguite nell'ultimo periodo a favore della psicologia online. Tra le più interessanti troviamo quella di iDoctors.it realizzata in partnership con il portale Today.it, il quale ne ha dato la notizia il 25 novembre.

Il progetto permetterà agli utenti di usufruire di 300 videoconsulti gratuiti: sfruttando perciò il potere di internet si avrà modo di coniugare al meglio le esigenze delle persone con le possibilità messe in campo dalle nuove tecnologie digitali.

L'idea è nata dai risultati dell'iniziativa del Bonus Psicologi che ha ricevuto più di 300 mila domande e purtroppo molte sono dovute essere scartate per insufficienza di risorse a disposizione.

Inoltre iDoctors.it e Today.it hanno pensato alla difficoltà di numerose persone al primo approccio con uno psicologo, spesso dovute a pregiudizi, imbarazzi o difficoltà di relazione.

Utilizzando il proprio computer si potrà ricercare la figura professionale più adatta ai propri bisogni e superare l'ostacolo del primo approccio con un più informale videoconsulto. Questa soluzione permette di vivere un'esperienza in un ambiente più confortevole come quello casalingo, separati da uno strumento che può essere d'aiuto a sentire la giusta distanza emotiva.

Come richiedere il videoconsulto

Gli psicologi disponibili infatti sono filtrabili per città, ma anche campo di specializzazione o urgenza dell'appuntamento.

Inserendo poi i propri dati e selezionando la data e l'ora in cui si ha disponibilità si potrà inviare la richiesta.

Perché rivolgersi a uno psicologo?

La psicologia è un campo medico aperto a ogni tipo di esigenza.

Si occupa di patologie, che possono presentarsi in maniera più evidente e quindi di facile identificazione, ma possono essere anche più leggere, subdole e quindi difficilmente riscontrabili.

Per questo può essere utile rivolgersi a uno psicologo, di fronte a una qualsiasi difficoltà, perché talvolta da soli non si è in grado di identificare nel malessere provato la presenza di un disturbo, manifestato con piccolissimi segnali.

Oltre a questo, la psicologia si interessa anche del benessere personale e non solo il trattamento di specifici disturbi.

Capita spesso alle persone di dover fronteggiare eventi in grado di stravolgere eccessivamente la loro quotidianità, momenti di difficoltà in cui è utile il supporto di un esperto che sappia tirar fuori il meglio delle loro possibilità.

Per questo è consigliato un incontro a chiunque abbia bisogno di sostegno per uscire da un brutto periodo della sua vita o anche semplicemente abbia desiderio di migliorare se stesso.

