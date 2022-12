Psv Eindhoven annuncia cessione Gakpo al Liverpool

ROMA, 26 DIC - Il Psv Eindhoven ha annunciato su Twitter di aver raggiunto un accordo con il Liverpool per il trasferimento a gennaio, ai Reds, dell'attaccante esterno Cody Gakpo, 'stella' dell'Olanda ai recenti Mondiali in Qatar. "Il 23enne attaccante - fa sapere il Psv - partirà immediatamente per l'Inghilterra, dove si sottoporrà alle necessarie formalità per completare il suo trasferimento". Le cifre dell'affare non sono state rese note, ma la stampa olandese ipotizza che possano aggirarsi sui 40 milioni di euro più bonus, mentre il calciatore dovrebbe firmare un contratto quadriennale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA