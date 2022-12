Pulizia dei denti? Ecco quando bisogna farla secondo il Dentista Roberto Bizioli

Il Dottor Roberto Bizioli di Scordia: “Ricordiamoci di prestare attenzione alla pulizia dentale anche a Natale”

Milano, 22 Dicembre 2022. Per avere una bocca in salute la pulizia dentale è tutto. Grazie a questa, il tartaro e la placca vengono rimossi con l'apposita strumentazione ambulatoriale ed il colore naturale dei denti torna a essere il protagonista del sorriso.

Da sempre, gli specialisti del settore consigliano di non aspettare di avere problemi alla bocca per rivolgersi a un igienista dentale. Ad esempio, per alcune patologie come gengiviti e parodontiti, è fondamentale intervenire con tempestività per evitare danni maggiori e spiacevoli complicazioni.

“Ci sono dei sintomi”, aggiunge il dentista Bizioli, “molto precisi che ci avvertono di avere un problema al cavo orale. Mi viene in mente il sanguinamento delle gengive, la colorazione non più rosa e la comparsa di macchie gialle sulla superficie dei denti. In questi casi è necessario ricorrere immediatamente all'osservazione di un odontoiatra capace di arrestare il processo di deperimento”.

Di fatto, gli accumuli di placca e del tartaro sono una problematica comune e necessitano dunque, con una certa regolarità, di una seduta di pulizia profonda. “Questo trattamento va eseguito da uno specialista, che mediante una strumentazione specifica riesce a rimuovere tutte le incrostazioni presenti sulla superficie dei denti e sotto le gengive”, spiega il Dottor Roberto Bizioli di Scordia.

Il passaggio successivo è l'applicazione di una pasta abrasiva granulosa che viene poi rimossa con una spazzola lucidante, per ripristinare la naturale luminosità dei denti. La pulizia dei denti, se fatta regolarmente, non provoca alcun dolore, non necessita di nessun tipo di anestesia e dura circa 30 minuti. “Tutti la possono fare e tutti la possono sostenere, soprattutto adesso che si stanno avvicinando le vacanze natalizie bisogna tenere alta l'attenzione su alimentazione e cura del cavo orale”, incalza il Dottor Roberto Bizioli.

Fondamentale per la salute dentale saranno dunque le feste natalizie ed il susseguirsi dei momenti di convivialità che raduneranno le famiglie italiane attorno ad un tavolo imbandito con parenti e conoscenti. L'alimentazione infatti, è il primo key player che influisce sullo stato di salute del cavo orale e sulla colorazione dei denti.

“Durante il periodo natalizio bisogna sforzarsi di seguire una corretta igiene orale quotidiana, possibilmente anche quando siamo fuori a pranzo o a cena”, spiega il Dottor Roberto Bizioli. “È importante rimuovere dai denti la placca batterica che si forma dopo i pasti, eliminare possibili residui di cibo e tracce di acidità dallo smalto dentale, non aver paura di prendersi il tempo necessario per pulire almeno tre volte al giorno i denti con spazzolino e una volta al giorno con filo interdentale”.

Pestare attenzione alla consistenza degli alimenti, evitando quelli che possono incastrarsi con facilità negli spazi interdentali o nei solchi dei denti molari, come frutta secca o torrone, bere tanta acqua per contrastare l'acidità presente in alcuni alimenti e bevande, soprattutto quelle alcoliche prediligere alimenti e bevande con poco zucchero, sostanza che nutre i batteri presenti in bocca.

“Il consumo di questi prodotti in piccole dosi o limitatamente ad un periodo di tempo breve come il Natale, non costituisce in sé un pericolo, ma bisogna prestare comunque attenzione”, continua a spiegare il Dottor Roberto Bizioli, “mangiare i dolci vicino ai pasti, momento in cui si produce più saliva, sostanza che aiuta a contrastare l'acidità in bocca, causa principale di erosione dei denti e carie”.

Non bisognerebbe inoltre dimenticare di iniziare il periodo natalizio con i denti puliti ed il cavo orali in perfetta salute eliminando tracce di placca e tartaro con una pulizia professionale. “I ricchi banchetti del periodo natalizio possono aumentare il tartaro già presente in bocca, causando importanti infiammazioni gengivali”, conclude il Dottor Roberto Bizioli di Scordia.

