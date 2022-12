Roma, 22 dic. - La sconfitta ai rigori contro l'Argentina ai Mondiali 2022 in Qatar non è andata giù a molti francesi, con l'arbitro Marciniak particolarmente contestato per alcune decisioni. Sul sito MesOpinions è partita una petizione per far rigiocare la partita. La spiegazione: "L'arbitraggio è stato totalmente venduto". Fin qui raccolte oltre 190.000 firme.

