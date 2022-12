Qatar 2022: Argentina, 4mln in strada e giocatori costretti a lasciare bus e prendere elicotteri

Buenos Aires, 20 dic. La gioia della gente argentina ha inondato le strade di Buenos Aires e della periferia, e la squadra Campione del Mondo non ha potuto completare il percorso che aveva programmato per festeggiare con i tifosi. Con più di 4 milioni di persone nelle strade, l'autobus non è riuscito a raggiungere l'Obelisco e i giocatori sono stati costretti a salire a bordo di elicotteri al Parque Roca per sorvolare i tifosi. Il primo a lamentarsi della situazione è stato lo stesso presidente dell'Afa, Claudio "Chiqui" Tapia , che ha lamentato la brusca fine della carovana in autobus. "Non ci permettono di salutare tutte le persone che erano all'Obelisco, le stesse organizzazioni di sicurezza che ci hanno scortato, non ci permettono di andare avanti", ha scritto. "Mille scuse a nome di tutti i giocatori. Campioni. Un peccato", ha twittato con un'emoji arrabbiata.

