Doha, 17 nov. - Niente Mondiale per Nicolas Gonzalez. Lo annuncia l'Argentina in una nota, spiegando come l'esterno della Fiorentina sia rimasto vittima di un infortunio muscolare nell'allenamento odierno. Al suo posto il ct Lionel Scaloni ha convocato Angel Correa dell'Atletico Madrid.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA