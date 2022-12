Qatar 2022: Argentina-Francia 1-0, Messi gol numero 12 al mondiale e record presenze

Doha, 18 dic. Lionel Messi è andato a segno al 23' del primo tempo della finale del Mondiale di Qatar 2022 portando in vantaggio 1-0 l'Argentina sulla Francia. Al via della gara Messi, 35 anni, aveva già messo da parte un altro record, quello di 26 presenze in un Mondiale superando Lothar Matthäus. Il 10 argentino al quinto mondiale è diventato al momento dle gol anche il giocatore con il più alto numero di minuti giocati in un Mondiale. Messi è diventato anche il capocannoniere dell'Argentina durante il torneo del Qatar, dove ha segnato finora sei volte per un totale di 12 nei Mondiali. Nel frattempo, il francese Hugo Lloris è diventato il portiere con il maggior numero di partite di Coppa del Mondo, con 20 presenze che lo hanno portato in vantaggio sul tedesco Manuel Neuer.

