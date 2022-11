Qatar 2022: Argentina ko e striscia d'imbattibilità si ferma a 36, salvo record Italia

Doha, 22 nov. - La sconfitta 2-1 in rimonta subita dall'Argentina all'esordio mondiale in Qatar non ha solo complicato i piani dell'Albiceleste per il Mondiale, ma l'ha anche privata della possibilità di eguagliare un primato storico. Il ko subito nel Gruppo C ha infatti interrotto la striscia argentina di 36 partite senza sconfitte, impedendo alla nazionale guidata da Lionel Scaloni di agganciare l'Italia a quota 37 in quella che, ad oggi, resta la striscia di imbattibilità più lunga in assoluto per una squadra nazionale. La striscia, che vale agli Azzurri il record Mondiale, era cominciata nel 2018 e si era interrotta nel giugno 2021 a Milano con la sconfitta per 2-1 contro la Spagna in semifinale di Nations League - la prima in casa in gare ufficiali dell'Italia dal 1999. La squadra di Roberto Mancini aveva superato il precedente record di 35 condiviso da Brasile e Spagna pareggiando 0-0 contro la Svizzera, per poi allungare a 37 risultati utili col 5-0 sulla Lituania. In totale gli Azzurri hanno registrato 30 vittorie e sette pareggi, con 93 gol segnati e appena 12 subiti.

Il 10 ottobre 2018, a soli cinque mesi dall'insediamento di Roberto Mancini, era iniziata l'incredibile sequenza di risultati utili degli Azzurri, che da allora hanno ottenuto la qualificazione a Euro 2020 con un bilancio del 100% di vittorie, il trionfo continentale e la qualificazione alle Finals di Nations League, mancando tuttavia la qualificazione alle fasi finali della Coppa del Mondo attualmente in corso. Grazie a questi risultati, l'Italia ha superato il precedente record di 35 partite senza sconfitte stabilito dal Brasile dopo il trionfo della Coppa del Mondo del 1994, ed eguagliato dalla Spagna dopo Euro 2008. Le strisce di imbattibilità più lunghe: 37 Italia (2018–2021); 36 Argentina (2019–2022); 35 Spagna (2007–09); 35 Brasile (1993–96); 31 Argentina (1991–93); 30 Francia (1994–96); 30 Italia (1935–39)

