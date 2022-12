Doha, 1 dic. - "Lui e Alex Sandro erano in piscina oggi, mentre Danilo era in campo. La mia sensazione è che Neymar giocherà di nuovo solo se il Brasile raggiungerà i quarti di finale". Lo dice Cleber Xavier, assistente del ct brasiliano Tite, in merito al recupero di Neymar dall'infortunio alla caviglia, secondo quanto riporta il giornale 'Folha de Sao Paulo'

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA