Qatar 2022: Bale su rigore risponde a Weah, 1-1 tra Stati Uniti e Galles

Ar-Rayyan, 21 nov. -Match equilibrato e spettacolare tra Stati Uniti e Galles che pareggiano 1-1 la seconda gara del gruppo B di Qatar 2022 disputata allo stadio Ahmad Bin Ali di Ar-Rayyan: è il primo pari di questa Coppa del Mondo. Gli americani dominano il primo tempo, colpiscono un palo con Sargent e passano in vantaggio con il figlio d'arte Weah al 36'. Il Galles si trasforma nella ripresa grazie all'ingresso di Moore. L'arrembaggio della squadra di Page viene premiato dal calcio di rigore che Bale si procura e trasforma all'82'. Nella classifica del girone le due nazionali conquistano un punto a testa e sono alle spalle dell'Inghilterra, leader con 3 punti, fanalino di coda l'Iran a zero.

Gara che si incanala subito su binari ben definiti: gli Usa pressano alti e cercano il gol con insistenza, mentre il Galles si difende in modo ordinato, provando a ripartire, anche se con scarsa convinzione. Al decimo doppia grande occasione per la squadra di Berhalter: Weah crossa bene al centro e Rodon rischia l'autogol con un colpo di testa che sbatte su Hennessey; l'azione prosegue e Sargent colpisce da posizione ravvicinata, ancora di testa, spedendo la palla sul palo esterno.

Dopo 36 minuti la nazionale a stelle e strisce trova il meritato vantaggio: bellissima azione in verticale della squadra di Berhalter, con la palla che passa da un calciatore all'altro, fino a quando arriva a Pulisic, che vede e serve Weah. Il figlio dell'ex centravanti del Milan non la stoppa nemmeno, esterno destro e palla dove Hennessey non può arrivare.

Il ct Page capisce che così non va e ad inizio del secondo tempo inserisce Moore al posto di James, tra i peggiori in campo. La presenza di una torre a centro area sembra dare più idee alla squadra britannica, che va sistematicamente al cross con Roberts e l'attivissimo Williams. All'ora di gioco ecco l'occasionissima per il pareggio: sugli sviluppi di un corner Adams non riesce ad allontanare il pericolo, così su un pallone vagante si tuffa Davies, impegnando per la prima volta nella serata il portiere americano Turner.

Nulla può invece, in occasione del calcio di rigore che all'82' Gareth Bale spedisce in rete: Zimmerman con un intervento sciagurato atterra proprio l'ex Real Madrid in area di rigore, mandando Bale a calciare dal dischetto. Conclusione precisa e 1-1.

