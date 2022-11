Qatar 2022: Belgio in salita contro la Croazia, i bookmaker puntano su Lukaku

Roma, 30 nov. - Ultima chiamata per la generazione d'oro del Belgio, a rischio eliminazione ai Mondiali in Qatar. Il crollo con il Marocco impone ai Diavoli Rossi i tre punti contro la Croazia nell'ultimo turno del girone F, visto che anche il pareggio metterebbe in seria discussione il passaggio agli ottavi. L'obiettivo è però in salita secondo i bookmaker, sul cui giudizio pesano le prime due prestazioni dei belgi e la situazione esplosiva nello spogliatoio: il «2» è in effetti a quota sostanziosa, e va dal 2,67 di Planetwin365 al 2,70 di Snai. Poco più indietro i vicecampioni in carica, a cui basterebbe anche un pareggio per staccare il pass della seconda fase: una doppia chance («1X») che vale 1,47, mentre presi singolarmente il segno «1» e il pari sono rispettivamente a 2,68 e 3,30. Martinez conta sul rientro di Lukaku, a segno negli ultimi due confronti contro i biancorossi: è proprio l'attaccante dell'Inter la prima scelta nelle scommesse sui marcatori, a quota 2,75, mentre dall'altra parte del campo l'altro interista Brozovic si gioca a 9. Tra i croati il più pericoloso rimane Kramaric, che dopo la doppietta con il Canada è a 3,55, davanti a Livaja (3,75). Per l'assist spicca invece l'ex nerazzurro Perisic, a 5,25, anche se in questo caso il re indiscusso è De Bruyne, a 3,85.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA