Qatar 2022: Brasile, lesioni alla caviglia per Neymar e Danilo, fuori almeno fino agli ottavi

Doha, 25 nov. - Il Brasile sarà costretto a giocare le prossime due partite del Mondiale contro Svizzera e Camerun senza Neymar e Danilo, usciti con le caviglie malconce dalla sfida vinta 2-0 contro la Serbia. Entrambi i giocatori hanno riportato una lesione, come emerso dagli esami ai quali si sono sottoposti nel pomeriggio di oggi. Sia il giocatore del Psg che quello della Juventus non si sono ovviamente allenati e hanno svolto terapie: l'obiettivo è tornare in campo per gli ottavi.

