Qatar 2022: Brasile punta il titolo, in quota la Francia cerca il bis davanti a Messi e CR7

Roma, 7 dic. - Terminati gli ottavi di finale con la sorprendente sconfitta della Spagna contro il Marocco e la roboante vittoria del Portogallo contro la Svizzera, è stato delineato il quadro delle otto nazionali che si contenderanno il titolo iridato. Come alla vigilia della mondiale qatariota per gli esperti di Sisal in pole c'è il Brasile, dato vincente – per quello che sarebbe il sesto titolo della propria storia - a 2,75, in vantaggio sulla Francia, trascinata da un Kylian Mbappé extra-lusso, offerta 5. Leggermente più attardate Argentina e Portogallo, in quota a 6, con Leo Messi e Cristiano Ronaldo a caccia della ciliegina sulla torta di un'incredibile carriera. Come riporta Agipronews, si gioca a 7,50 il trionfo dell'Inghilterra a 56 anni dall'unica vittoria dei Tre Leoni, mentre sale a 16 la prima volta dell'Olanda di Louis Van Gaal. Servirà invece un'impresa al Marocco, proposto a 33, alla prima esperienza in un quarto di finale mondiale, e alla Croazia, vice-campione in carica e vista vincente a 50 volte la posta.

