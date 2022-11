Qatar 2022: Bruno Fernandes, 'non è il momento né il posto giusto per giocare i mondiali'

Roma, 14 nov. - "Credo sia davvero strano che i mondiali inizino la prossima settimana. Non è proprio il momento in cui vogliamo si giochino. Penso che per tutti, giocatori e tifosi, non sia l'ideale. I bambini saranno a scuola, le persone lavoreranno e non ci saranno mai orari davvero adatti per seguire le partite". Così il centrocampista del Portogallo Bruno Fernandes in merito ai mondiali di Qatar 2022 al via domenica prossima. "E' anche noto tutto quel che circonda la competizione -aggiunge il giocatore del Manchester United a Sky Sports-. Sappiamo tutti che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, siano morte delle persone durante la costruzione degli stadi. Io sogno un calcio per tutti, uno sport inclusivo, quanto accaduto non dovrebbe succedere. Il Mondiale è la festa del calcio e dei giocatori, seguirlo dovrebbe generare solo una gioia".

