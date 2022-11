Qatar 2022: Conte, 'partita diritti la più importante, business non può batterla'

Roma, 22 nov. "La protesta dei calciatori iraniani, che ieri non hanno cantato l'inno nazionale per sostenere la protesta delle donne nel proprio Paese, ci riguarda tutti. Il loro esempio di fermezza e di coraggio ci ricorda che quella per i diritti è la partita più importante, che deve essere giocata e vinta da tutta la comunità sportiva e dalla società civile in tutto il mondo". Lo scrive su Facebook il leader del M5S, Giuseppe Conte.

"Non si può rimanere indifferenti davanti a centinaia di persone rimaste uccise durante le proteste degli ultimi mesi - prosegue - Così come non si può tacere davanti alla decisione assunta dalla FIFA, che ha impedito ai calciatori di indossare la fascia arcobaleno a sostegno dei diritti della comunità LGBTQI+ - minacciando sanzioni e squalifiche. È una presa di posizione che lascia sbigottiti. Il business non può venire prima della libertà di espressione e della rivendicazione dei diritti. Mai, tantomeno nel mondo dello sport".

