Doah, 24 nov. - "Oggi Lukaku si è allenato in gruppo, adesso dovremo vedere come reagirà il suo corpo. Non penso che sia pronto per giocare dall'inizio contro il Marocco, ma sembra stare bene e sono felice di rivederlo allenarsi con i compagni". Così il ct del Belgio Roberto Martinez in merito alle condizioni di Romelu Lukaku, in vista del match del 27 novembre contro il Marocco.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA