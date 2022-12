Qatar 2022: ct Croazia, 'la pressione è tutta sull'Argentina'

Doha, 12 dic. - "Siamo tra le quattro migliori squadre del mondo. Questo è un successo straordinario ma vogliamo di più. Raggiungere un'altra finale sarebbe il momento più bello di tutti i tempi per la Croazia". Così il ct della Croazia, Zlatko Dalic, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Argentina nella semifinale dei Mondiali.

"Giochiamo contro la grande Argentina -aggiunge Dalic- che è una squadra formidabile guidata da Lionel Messi. Loro hanno più pressione di noi. Abbiamo analizzato l'avversario e sappiamo come gioca. Sono ottimista per natura, mi fido dei miei giocatori, hanno grande carattere e senza quello non sarebbero arrivati in semifinale. È una grande partita per entrambi i paesi, la posta in gioco è alta e nessuno si risparmierà. Mi aspetto una gara solida, dinamica e leale. Non ci adatteremo al loro stile di gioco, contro l'Olanda ci sono stati molti duelli e situazioni feroci: vogliamo assolutamente evitarlo e speriamo che l'arbitro abbia un buon controllo della partita".

